Vekili adayları için “sosyal medya“ kullanım önerileri

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - İletişim Uzmanı ve Sosyal Medya Danışmanı Nurhan Demirel, milletvekili adaylarının Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine hazırlık dönemine ilişkin, "Sıcak ve uzun günlerde, ramazanın da etkisiyle uzun ve yorucu miting programları yerine canlı yayın enstrümanlarını kullanarak kitlelere ulaşmak için daha hızlı, kolay ve ucuz yöntemler değerlendirilebilir." dedi.



Demirel, AA muhabirine, milletvekili aday adaylarının siyasi parti aday listelerinde yer alabilmek için yoğun bir şekilde tanıtım çalışmalarına giriştiklerini söyledi.



Seçime kısa bir süre kaldığından geniş katılımlı mitingler düzenlenmesinin zorluğuna işaret eden Demirel, ramazan ayının da gelmesiyle sıcak ve uzun günlerde yorucu programların adayları zorlayabileceğine dikkati çekti.

Demirel, bu şartlar altında geniş kitlelere ulaşmanın en verimli ve etkin yolunun sosyal medyadan geçtiğini belirterek, "Sıcak ve uzun günlerde, ramazanın da etkisiyle uzun ve yorucu miting programları yerine canlı yayın enstrümanlarını kullanarak kitlelere ulaşmak için daha hızlı, kolay ve ucuz yöntemler değerlendirilebilir." diye konuştu.



Siyasilerin kişisel markalarını oluşturma konusunda desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade eden Demirel, sosyal medyanın en etkin şekilde kullanılabilmesi için milletvekili adaylarına tavsiyelerde bulundu.

Demirel, sadece sosyal medya uzmanlarının değil, siyasal iletişim konusunda uzman kişilerin de bu sürece dahil edilmesinin önem taşıdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Kullanılan cümleler ve yerinde kurulan ifadeler adayları birkaç adım öne çıkarabilir. Sadece bölgelerinde değil, ülkenin genelinde farkındalık oluşturabilirler. Bunun yanında sosyal medyayı kullanan çok ciddi oranda genç bir nüfus var. Bu neslin dili ve yaşayış şekli geçmiş jenerasyonlara göre oldukça farklı ve değişken özelliklere sahip. Günlük esprilerden tutun gündelik olayları yorumlama şekillerine değin çok geniş bir yelpazede değişkenlik gösteren bu davranış modellerine hakim uzmanlarla çalışmak çok önemli. Bu dilden anlayan ve buna göre cevaplar vermenizi sağlayacak kişileri yanlarında bulundurmalarında büyük fayda var."



- "Sosyal medya danışmanı desteği çok önemli"



Demirel, özellikle ekran önündeki veya temsil noktasındaki insanların, muhakkak sosyal medya konusunda uzman bir kişi veya kurumdan danışmanlık hizmeti alması gerektiğine işaret ederek, bu konuda bütçeden kaçınılmamasının ve destek alınarak hareket edilmesinin seçim kazandırabileceğini dile getirdi.



Siyaset gibi hararetli konuşmaların yapıldığı bir alanda sinirlere hakim olmanın güçlüğüne dikkati çeken Demirel, buna karşın talip olunan makamların "çelik gibi" sinirlere sahip olmayı gerektirdiğini söyledi.



Demirel, sosyal medyanın yapısı gereği anlık reaksiyonlardan geri dönüşün kolay olmayabileceği uyarısında bulunarak, "Bir anlık sinirle yazılan bir yazı veya gönderilen bir video kaydı hızla yayılıyor. İşte burada tamiri mümkün olmayan hasarlar ortaya çıkabiliyor. Halbuki en başta, çok büyük olmayan bir yatırım yapılmış olsa, bu gibi olası olumsuz durumların önüne geçilebilir. Profesyonellikten uzak bir tanıtım girişimi sonucu çok daha yüklü faturalar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle siyasilerin ve adayların bu hususun üzerinde önemle durmalarını tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Siyasetin nabzı Twitter'da atıyor"



Sosyal medyanın en ekonomik ve etkili seçim mecrası olduğuna dikkati çeken Demirel, özellikle son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'ı adeta "şahsi basın sözcüsü" gibi kullanmaya başlamasıyla bu uygulamanın siyasal iletişimin neredeyse bir numaralı mecrası haline geldiğini, 140 karakterden 280 karaktere geçişin de bunda büyük etkisinin bulunduğunu kaydetti.



Tek tweet ile istenilen mesajların verilmeye başlandığına işaret eden Demirel, "Bu da Twitter'ın başka sosyal mecralarda da ekran görüntüsü alınarak paylaşılmasına ve yayılmasına neden oldu. İşte tüm bunları ele aldığımızda, aday adaylarının Twitter'ı çok dikkatle ele almaları gerekiyor." ifadesini kullandı.



Demirel, Twitter'ın canlı yayın özelliğinin kullanılmasının adaylara artı puan kazandırabileceğini ifade etti.

Twitter'da çok fazla bot, troll ve sahte hesaplar bulunurken, bunlar vesilesiyle oluşturulan manipülatif hareketlerin kriz yaratabileceğini vurgulayan Demirel, imaj çalışması için çok titiz davranması gereken adayların, özellikle sahte hesaplar kullanmaktan kaçınmaları ve bu hesapların attıkları mesajlara cevap vermemeleri gerektiğini söyledi.

- "Fotoğraf ve videoda Facebook ve Instagram tercih ediliyor"



Twitter'ın canlı yayın özelliğine karşın fotoğraf ve video ağırlıklı paylaşımlarda Facebook ve Instagram'ın daha fazla tercih edildiğini anlatan Demirel, "Çünkü bu mecraların dili ve yapısı tamamen farklı. Bundan dolayı, her bir mecrayı kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Paylaşılan fotoğraf ve videolardaki içerik sizleri bir anda fenomen haline getirebilirken, diğer yandan tüm imajınızı yerle bir edebilir." uyarısında bulundu.



Facebook'un "sayfa" özelliği sayesinde siyasal iletişimde Instagram'ın bir adım önünde yer aldığını belirten Demirel, siyasilerin ve adayların, sayfa özelliğini çok iyi kullanmaları ve bu alanı uzman bir kişiyle görsel süslemeler yaparak değerlendirmeleri gerektiğini dile getirdi.



Demirel, Avrupa ve ABD'de hem siyasilerin hem de markası olan kişilerin kısa video kliplerle kitlelere ulaştıklarını ve çok önemli geri dönüşler aldıklarını vurgulayarak, gezilerde veya tanıtım toplantılarında adayların görüntülerini çeken bir kameraman veya asistan bulundurmaları tavsiyesinde bulundu.