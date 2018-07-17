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Vekon’dan Ruanda’ya ihracat

Vefa’nın ön üretimli yapı markası Vekon, Ruanda’da termik santral yöneticileri için prefabrik panel sistem ile sosyal tesis binaları inşa etti.

Vekon’dan Ruanda’ya ihracat

Vefa Holding İcra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit, ihracat yaptıkları ülke sayısını her geçen gün artırdıklarını belirterek, 100’ün üzerindeki ülkeye ürün ve çözümlerini ulaştırdıklarını kaydetti.
 
Yurtdışındaki gücünü her geçen gün artıran Vekon, ihracat yelpazesine Ruanda’yı da ekledi. Ruanda’daki ilk projesini hayata geçiren Vekon, Ruanda’da termik santrallerde çalışacak personelin yaşam alanlarını inşa etti.
 
5 bin 500 metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirilen proje altı ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Proje kapsamındaki mühendislik lojmanları, ofis binaları, yemekhaneler, revir, laboratuvar, çamaşırhane, lokal binası ve güvenlik kabinleri prefabrik panel sistem ile yapıldı.
 
 İhracat yelpazesi genişliyor
 
Vefa Holding İcra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit, bugün itibariyle dünyadaki her kıtada her türlü iklim koşuluna ve müşteri ihtiyaçlarına uygun projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, çözümlerini ve ürünlerini 100’den fazla ülkeye ihraç ettiklerini vurguladı. İhracat yelpazelerini her geçen gün genişlettiklerinin altını çizen Koçyiğit, “Vefa, ön üretimli yapı sektörünün bileşenleri olan prefabrik panel, modüler konteyner, hafif çelik ve yapısal çeliği tek çatı altında uluslararası arenadaki projelerinde gerçekleştirebilen nadir kuruluşlardan biridir” dedi.
 

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