"Vergi cenneti ülkelerin listesi yayınlansın"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Hükümet krizden çıkmak için yurt dışından yüksek faizle kredi arayacağına vergi cenneti ülkelerin listesini yayınlasın." talebinde bulundu.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, 2006 yılında yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30'uncu maddesine göre vergi cenneti ülkelerin listesinin ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlar Kurulunca belirlenen vergi cenneti ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara yapılan her türlü ödemeler üzerinden yüzde 30 vergi kesintisi yapılması gerektiğini anımsatan Erdoğdu, şöyle devam etti:

"Yasanın amir hükmü olmasına rağmen, Bakanlar Kurulu 12 yıldır vergi cenneti ülkeleri ilan etmediği için devletin milyarlarca liralık vergi geliri kaybımız var. Ekonomik krizin tüm ağırlığıyla bütün sektörlere ve halkın üzerine çöktüğü bu günlerde her yerden kaynak arayışına giren hükümetin aklına nedense bu ülkelerin listesini yayınlamak gelmiyor.

Hükümet krizden çıkmak için yurt dışından yüksek faizle kredi arayacağına vergi cenneti ülkelerin listesini yayınlasın. Bu ülkeler ilan edilirse buralarda yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlardan milyonlarca lira vergi geliri elde edilecek. Ama hükümet ısrarla bu düzenlemeyi yapmaktan kaçınıyor ve ülkenin, dolayısıyla bu milletin milyarlarca liralık gelir kaybına neden oluyor."

- Vergi sisteminin bütünlüğü

Aykut Erdoğdu, vergi cenneti ülkelerinin kamu harcamalarının daha çok borçlanma yoluyla finanse edilmesine ve ekonomik yapının sağlıklı işleyişini engelleyerek sık sık ekonomik krizler yaşanmasına yol açtığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Vergi sisteminin bütünlüğünü ve adaletini zaafa uğratan bu sistem, vergi yükünü haksız biçimde dar gelirli vatandaşların üzerine yüklüyor. Stagflasyon fırtınasına doğru hızla ilerleyen ülkede, kriz gelirleri eritiyor, halk krizin altında inim inim inliyor. Bu etkiler yılbaşından özellikle de Mart seçimlerinden sonra daha da katlanarak ağırlaşacak. Dar gelirlileri korumak yerine kendi yandaşı yüzde 1'lik kesimi krizden korumayı hedefledikleri 2019 bütçesi ile de ortaya çıkmış olan bu hükümet, zaten geç bıraktığı vergi cenneti ülkeleri listesini şimdi ilan etmeyecek de ne zaman edecek?"







