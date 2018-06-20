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Vergi dairelerinde seçim ve YKS mesaisi

ANKARA (AA) - Vergi daireleri, 24 Haziran seçimleri ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla kimlik kartlarını yenilemek isteyenlerin kart bedellerinin tahsil işlemleri için mesai yapacak.Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet...

Vergi dairelerinde seçim ve YKS mesaisi

ANKARA (AA) - Vergi daireleri, 24 Haziran seçimleri ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla kimlik kartlarını yenilemek isteyenlerin kart bedellerinin tahsil işlemleri için mesai yapacak.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kimlik kartını kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyen seçmenler ile YKS'ye katılacak adaylardan kimlik kartı bedelinin tahsil edilebilmesi için 23-24 Haziran'da 09.00-17.00, 30 Haziran'da 07.00-17.00 ve 1 Temmuz'da 07.00-15.30 saatlerinde vergi dairelerinin vezneleri açık bulundurulacak.

Kimlik kartı bedeli ödemeleri ayrıca vergi daireleri adına tahsile yetkili kılınmış banka veya PTT şubelerinden ya da GİB'in internet sitesinden yapılabilecek.

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Gelir İdaresi BaşkanlığıKimlik KartıVergi Dairesi
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