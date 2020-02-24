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Vergi Haftası başladı

Bugün başlayan 31'inci Vergi Haftası kapsamında 1 Mart'a kadar ülke genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Vergi Haftası başladı
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Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan duyuruya göre, her yıl şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası kapsamında vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amaçlanıyor.

Bugün başlayan ve 1 Mart'a kadar kutlanacak 31'inci Vergi Haftası nedeniyle tüm yurtta çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Buna göre, Türkiye genelinde, beyan, ödeme ve diğer vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler iş yerlerinde ziyaret edilerek, sunulan hizmetlere yönelik görüş ve önerileri alınacak.

Genç girişimcilere vergi konularında bilgilendirme yapılacak ve "Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki" broşürü dağıtılacak. Üniversitelerde stantlar kurularak vergi bilinci, kayıt dışı ekonomi, istihdam, kariyer imkanları gibi konularda bilgilendirme yapılacak.

OKULLARDA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI

81 ilde öğrenciler okullarında ziyaret edilerek vergi konusunda bilgilendirmeler gerçekleştirilecek. Türkiye genelindeki okullarda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa vergi bilincini geliştirme eğitimleri verilecek. Vergi Haftası için "Vergi Güçtür" sloganı ile hazırlanan genel afiş 81 ildeki vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklarda, öğrencilere yönelik olarak "Gözümüz Yükseklerde Geleceğimiz Vergilerimizde" sloganı ile hazırlanan afiş ilk ve ortaöğretim okullarında asılacak.

31'inci Vergi Haftası için hazırlanan ve kullanılan tüm görsellere, gerçekleştirilen etkinliklere www.vergihaftasi.gov.tr adresinden ulaşılabilecek Duyuruda, vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirerek ülkenin gelişmesine katkı sağlayan tüm mükelleflere teşekkür edildi.

Kaynak: AA

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Vergi HaftasıGelir İdaresi
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