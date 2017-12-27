"Vergi indirimi, motivasyonu artıracak"

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, "Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere 2018'den itibaren uygulanacak yüzde 5'lik vergi indiriminin, vergilerin düzenli ödenmesindeki motivasyonu artıracağına inanıyoruz" dedi.

Çandır, ATB'nin Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı"nda, uzun süredir bekledikleri arabuluculuk düzenlemesinin 1 Ocak 2018'de yürürlüğe gireceğini hatırlattı.

Söz konusu düzenlemeyle, üzerinde anlaşmaya varılan konuların tekrar dava konusu yapılamayacağını, gizliliğin emsal kararlar oluşmasını engelleyeceğini, işçi ve işverenin çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde ise arabulucunun bir çözüm önerisi getirebileceğini aktaran Çandır, "İş dünyasına yeni bir soluk getireceğine inandığımız düzenlemenin hayata geçirilmesinde başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Ekonomideki üçüncü çeyrek büyümesinin yüzde 11,1 olarak açıklandığını anımsatan Çandır, tarım sektörünün yüzde 2,8'lik büyümeyle genel büyüme rakamlarının yaklaşık 4 kat gerisinde kaldığını, bundan da üzüntü duyduklarını ifade etti.

Türkiye'de müthiş bir potansiyele sahip tarım sektörünün hak ettiği noktalara ulaşabilmesi için hükümetten beklentilerinin, tarımda seferberlik ilan edilerek, tarımdan kaçışa "dur" diyecek önlemleri bir an önce hayata geçirmesi ve tarıma tekrar itibarını kazandırması olduğunu anlatan Çandır, şöyle konuştu:

"2016 son çeyreğiyle 2017 başından itibaren, krediye erişimin kolaylaştırılması, mevcut borçların yapılandırılması ve ertelenmesiyle istihdam desteği gibi uygulamalar, üreten ve hizmet sağlayan kesimlere bir nebze de olsa nefes aldırdı. 2017 şubatından itibaren Milli İstihdam Seferberliği kapsamında uygulamaya alınan istihdam teşviklerinin ülkemiz ve kentimiz istihdamında yarattığı ilerlemeyi hepimiz gördük. Antalya, 79 ili geride bırakarak, en çok istihdam sağlayan ikinci il olma başarısını gösterdi. Bu gururu şehrimize yaşatan sizler başta olmak üzere tüm Antalya iş dünyasına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kapsamda yıllardır dile getirdiğimiz ve geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla vergisini düzenli ödeyen mükelleflere 2018'den itibaren uygulanacak yüzde 5'lik vergi indiriminin, vergilerin düzenli ödenmesindeki motivasyonu artıracağına inanıyoruz."