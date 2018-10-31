ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan ÖTV ve KDV indirim açıklamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Vergi indirimleri ekonomiye can suyu olacak, çarklar yeniden dönecek, büyümeye katkı sağlayacak. En önemlisi bu indirimler net indirim olarak fiyatlara yansıyacak." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, vergi gelirlerinin dörtte birinin otomotiv ve yan sektörlerinden geldiğini bildirdi. Vergi indirimleriyle, yükselen enflasyonun ciddi oranda düşeceğini vurgulayan Palandöken, böylece başta mobilya, beyaz eşya ve otomotiv olmak üzere diğer sektör piyasalarında canlılık oluşacağını kaydetti.

Vergi indirimlerinin vergi gelirlerini azaltmak yerine, tam tersine artıracağının altını çizen Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak tarafından yapılan ÖTV ve KDV indirim açıklaması sevindirici. Vergi indirimleri ekonomiye cansuyu olacak, çarklar yeniden dönecek, büyümeye katkı sağlayacak. En önemlisi bu indirimler net indirim olarak fiyatlara yansıyacak. İndirimin yapıldığı sektörlerde üretimin hızla artmasını bekliyoruz. Dolayısıyla vergi indirimleri, işsizliğin azaltılmasına da büyük katkı sağlayacak. Ancak sadece belirli sektörlerde değil, tüm sektörlerde SGK primlerinde de indirim yapılarak istihdam da teşvik edilmeli."