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"Vergi indirimleri iç piyasaya moral aşılayacak"

- BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: - "6 başlıkta açıklanan vergi indirimleri iç piyasaya güven ve moral aşılayacak. Sektörlerimizin talep ve önerileri doğrultusunda vergi indirimleriyle iç piyasanın hareketlenmesine olanak sağlayan hükümetimize teşekkürlerimi sunuyorum"

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BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 6 başlıkta açıklanan vergi indirimlerinin iç piyasaya güven ve moral aşılayacağını bildirdi.

Burkay, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından inşaat, mobilya, otomotiv ve beyaz eşya gibi lokomotif sektörlerde açıklanan vergi indirimlerinin önemli bir ticari hareketlilik oluşturacağını kaydetti.

Yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek vergi indirim uygulamalarıyla piyasalarda ihtiyaç duyulan güven ve moralin yükseleceğini belirten Burkay, vatandaşın alım gücünün de artmasıyla ekonomideki çarkların hızlanacağını vurguladı.

Sektörlerin talep ve önerileri doğrultusunda vergi indirimleriyle iç piyasanın hareketlenmesine olanak sağlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve hükümete teşekkür eden Burkay, "6 başlıkta açıklanan vergi indirimleri iç piyasaya güven ve moral aşılayacak. Türkiye, dengelenme, disiplin ve değişim temelli kalkınma hamlesiyle büyüme yolculuğunu emin adımlarla sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

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