Vergi indirimleri otomotiv sektörünü hareketlendirecek

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, otomotiv sektöründe yapılan ÖTV ve KDV indirimlerinin sektöre nefes aldıracağını belirterek, "Özellikle son aylarda daralan otomotiv pazarı, vergi indirimleriyle ciddi oranda hareketlenecek." dedi.

Erkoç, AA muhabirine, otomotiv sektöründe yapılan ÖTV ve KDV indirimlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Söz konusu indirimlerin piyasanın canlanmasını ve satışların artmasını sağlayacağını vurgulayan Erkoç, kararın hükümetin hedeflediği ÖTV gelirine ulaşabilmesi için de önemli bir adım oluğunu söyledi.

Erkoç, vergi indirimlerinin sektöre nefes aldıracağını belirterek, "Otomotiv, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri. Özellikle son aylarda daralan otomotiv pazarı, vergi indirimleriyle ciddi oranda hareketlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sıfır otomobil satışlarının artmasının ikinci el sektörüne de yansıyacağını anlatan Erkoç, oluşan döngü ile otomotiv sektöründe hareketlilik yaşanacağının altını çizdi.

- "Distribütörlerimiz fiyat düzenlemesi yapmalı"

Erkoç, eylülde yapılan kısmi indirime rağmen halen motor hacmi 1600 cc altındaki araçlarda Türkiye'ye giriş fiyatına göre yüzde 45-60 arasında ÖTV alındığını hatırlatarak, "Devletimiz gerekli tedbirleri almış ve kurlarda geri çekilme başlamıştır. Distribütörlerimiz de elini taşın altına koyar ve buna göre fiyat düzenlemesi yaparsa sektör kısa zamanda toparlanır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu vergi indiriminin otomobil fiyatlarına etkisinin yaklaşık yüzde 10 olacağını aktaran Erkoç, şunları kaydetti:

"Vergisiz fiyatı 70 bin lira olan bir otomobil, ÖTV indirimiyle 120 bin lira yerine 107 bin liraya alınabilecek. Ticari araçlarda KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e inmesi de fiyatlara yüzde 14,5 indirim olarak yansıyacak. Yani kamyon, otobüs ve hafif ticari araçların fiyatlarındaki indirim, otomobildeki yüzde 10'dan daha fazla olacak."