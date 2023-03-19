Vergi müfettişleri 3’üncü kez başkan seçti

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şubesinin 20’nci Seçimli Olağan Genel Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Ataşehir Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti. İki listenin yarıştığı Genel Kurul’da oyların çoğunluğunu alan mevcut Başkan Bilal Yüksel, 3’üncü kez başkanlığa seçildi.

İki listenin yarıştığı Genel Kurul’da oyların çoğunluğunu alan mevcut Başkan Bilal Yüksel, 3’üncü kez başkanlığa seçildi. Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesi üyelerinden 827 vergi müfettişinin oy kullandığı seçimde oyların 501’in Bilal Yüksel alırken 326’sını da Etem Kaya aldı.

Genel Kurul’da konuşan Yüksel, “Siz değerli üyelerimizin oylarıyla azmimiz daha arttı. Geçmiş dönemler edindiğimiz, tecrübe ve bilgi ile bir dönem daha derneğimize siz değerli meslektaşlarımıza hizmet etmek için elimizden gelen en iyi çabayı göstereceğiz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu’nda görev yapan Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcılarından oluşan dernek üyeleri Seçimli Genel Kurulda oy kullandı. Vergi Müfettişleri Derneği’nin beş binden fazla üyesi bulunuyor.

3’ncü kez İstanbul Şube Başkanlığına seçilen Yüksel yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Siz değerli üyelerimizin oylarıyla azmimiz daha arttı. Geçmiş dönemler edindiğimiz, tecrübe ve bilgi ile bir dönem daha derneğimize siz değerli meslektaşlarımıza hizmet etmek için elimizden gelen en iyi çabayı göstereceğiz. İstanbul Şubemizin 20. Olağan Genel Kuruluna hoş geldiniz, şeref verdiniz. Genel kurullar sivil toplum kuruluşlarının en yetkili organlarıdır, bu organlar vasıtasıyla geçmiş dönemlerin muhasebesi yapılır gelecek dönemler için yol haritaları belirlenir ve demokrasinin en temel tezahürü olan seçimler yapılır. Derneğimizin bu önemli gününe duyarsız kalmayıp uzak yakın demeden katılan, genel kurulu teşekkül ettiren siz değerli üyelerimize üstatlarımıza ve meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada bulunmanız demek mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarımıza kayıtsız kalmamanız demektir, burada bulunmanız demek çözümün bir parçası olmanız demektir, burada bulunmanız demek geleceğe dair umut taşımanız demektir.”

Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şube Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Bilal Yüksel (Başkan), Ahmet Fazla (Genel Sekreter), Hüseyin Sabri Özen (Başkan Yardımcısı), Fırat Mat (Başkan Yardımcısı), Koral Leblebici (Sayman), Berrak Soyalp Solakoğlu (Üye), Ali Timur (Üye) isimlerinden oluşuyor. Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise şöyle; Aylin Acar, Şafak Uslu, Oğuzhan Çakmak, Seycan Delice, Samed Yurttaş, Sercan Çiftçi, Yunus Genç. Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Eftal Ünsal (Başkan), Yasemin Efir Şimşek, Ebru Atuğ. Denetim Kurulu Yedek Üyeleri; Abidin Çakmak, Cansu Gürer, Musa Yılmaz.