Vergi mükelleflerinin dikkatine

Gelir İdaresi Başkanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerinin vergi ödevlerini yerine getirebilmeleri amacıyla gelir vergisi tebliği hazırladı. Bu kapsamda, belirli sektörlerdeki mükelleflerin vergi bildirim süreçleri ileri tarihe ertelendi.

Koronovirüs salgını nedeniyle 16 Mart haftası okulların tatil edilmesi ile tüm bakanlıklarımız “küresel sorunla ulusal mücadele” kapsamında önlemler almaya başladı. Bu kapsamda faaliyetini sürdüren yaklaşık 1,9 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefinin Mart ayı ve takip eden aylarda tahakkuk ettirmesi gereken katma değer vergisi beyannamesi, mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim (Ba), Mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim (Bs) ve gelir vergisi beyannamesi (ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınıza ilişkin beyanname) gibi bildirim süreçleri ileri tarihe ertelendi.

Muhtasar ve KDV beyannameleri 27 Temmuz’da verilecek

COVID-19 ile mücadele için ülkemizde alınan tedbirler kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ve tebliğe göre, mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatıldı. Söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise altışar ay uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesi sağlandı.

Mücbir sebep durumu sorgusu yapılmalı

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel, alınan tedbirlere dikkat çekerek, “Yayımlanan tebliğ kapsamında ticari faaliyetini sürdüren her firmanın beyanname bildirim ve ödeme süreleri uzamadı. Mücbir sebep kapsamına dahil olunup olunmadığını veya bundan faydalanılıp faydalanılamayacağının öğrenilmesi için İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş yapılarak ‘Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durumu Sorgu Sonucu’ sekmesinden sorgulama yapılması gerekir.” dedi.