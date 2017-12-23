Vergisine sadık mükellefler indirimle rahatlayacak

ANKARA (AA) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, Maliye Bakanlığınca vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak yüzde 5'lik vergi indirimini, vergi tahsilatının hızlandırılması ve insanların vergi ödemesini teşvik etmesi anlamında olumlu bulduklarını, bu oranın yüzde 10'a çıkarılmasının daha çok fayda sağlayacağını bildirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yeni yıldan itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlarla kurumlar vergisi mükelleflerinden vergisini düzenli ödeyenlerin yıllık beyannameleri üzerinden hesaplanan vergilerinin yüzde 5'i indirilecek.

Hesaplanan indirim tutarı, 1 milyon liradan fazla olamayacak. İndirilecek tutarın, ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir yıl içinde, mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecek. Bu süre içinde hesaba geçirilemeyen tutarlar ret ve iade edilemeyecek.

Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içindeki oranı dikkate alınarak hesaplanan gelir vergisine göre tespit edilecek.

"Tahsilatın artırılmasına katkı sağlayacak"

TÜRMOB Genel Başkanı Yontan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vergi ödemenin bir kültür meselesi olduğunu söyledi.

Verginin topluma eğitim, sağlık, ulaştırma, çevre, kültür ve rahat emeklilik şeklinde geri dönüşünün olduğu ülkelerde gönüllülük ve uyumun yükseldiğine işaret eden Yontan, Türkiye'de ise vergi kültürünün istenilen düzeyde olmadığını belirtti.

Yontan, bunda yüksek vergi oranlarının etkisinin bulunduğunu dile getirdi.

Gelecek yıldan itibaren vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak yüzde 5'lik vergi indirimini olumlu bulduklarını vurgulayan Yontan, şunları kaydetti:

"Yüzde 5’lik vergi indirimini, vergi tahsilatının hızlandırılması ve insanların vergi ödemesini teşvik etmesi anlamında olumlu buluyoruz. Hatta bu oranı yüzde 10’a çıkarmak daha çok fayda sağlayacaktır ancak burada bazı sıkıntılar var. Bu indirimin uygulanmasında vergisini zamanında ödemiş olma şartı aranıyor. Maliyenin bunu yumuşatması lazım. Bir işletme, yıl içinde maddi sıkıntıya girip, vergisinin bir taksitini zamanında ödememiş olabilir ama aynı yıl içinde gecikmeli de olsa bunu ödüyorsa söz konusu indirimden yararlanabilmeli. Burada bir esneklik payı göz önüne alınmalı. Vergilerin zamanında ödenmesi esas olmakla birlikte buna istisna tanımak lazım."

Asgari ücretle çalışanların yaşam seviyesini yükseltmek için de bu ücretin vergi dışında bırakılması gerektiğini savunan Yontan, "Gelir arttıkça vergi artmalı ancak ilk dilim yüzde 15 yerine yüzde 10'dan başlamalı." diye konuştu.

Vergi indiriminden faydalanabilme şartları

Söz konusu düzenlemeden faydalanabilmek için, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması gerekecek.

Bu sürede mükelleflerin haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, resen veya idarece yapılmış bir tarhiyat ile indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarihte vergi aslı bin liranın üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şartı aranacak.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında vergide kaçakçılık suçları işlediği tespit edilenler, söz konusu hükümlerden yararlanamayacak.

Hesaplanan indirim tutarı her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacak.

Bakanlar Kurulu, yüzde 5'lik oranı ve tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye yetkili kılındı.

Vergi indiriminden, şartları taşıyan ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleriyle finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecek.