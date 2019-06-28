Vergisiz alışverişte Çin arayı açıyor

Turizm Yazarları Derneği’nin (TUYED) aylık olarak hazırladığı TE Bülten’in (Turizm Endüstrisi Bülteni) ilk sayısında yayımlanan araştırmaya göre, Çinli turist Türkiye’de yaptığı vergisiz alışverişte açık ara önde. Vergisiz alışverişin (tax free) en etkin veri ve hizmet sağlayıcı kuruluşu Global Blue’nun, bültene özel hazırladığı araştırma göre, bu yılın Ocak Nisan aylarında, Çinli turistin toplam satışlardaki payı yüzde 14’ten yüzde 20’ye çıktı.



Global Blue'nun Türkiye verileri, vergisiz alışverişte Çin'in liderliği sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Geçen yılın Ocak-Nisan aylarında ortalama harcaması 3 bin 379 dolar olan Çinli turistin bu yılın aynı dönemindeki ortalama harcaması 5 bin 81 dolara ulaştı. Bu da Çinli turistin satın almasının geçen yıldan yüzde 162'lik bir büyüme kaydettiğine işaret ediyor.



Turistlerin Türkiye’deki vergisiz (Tax Free) alışverişleri:



2018 Ocak- Nisan 2019 Ocak- Nisan Ülkeler Ortalama Harcama Satış Payı Ortalama Harcama Satış Payı Satış Büyümesi Ortalama harcama büyümesi Çin 3.379 14% 5.081 20% 162% 50% Kuveyt 2.263 9% 3.394 9% 83% 50% Suudi Arabistan 2.043 13% 2.456 8% 21% 20% Katar 4.859 7% 6.837 8% 93% 41% İran 761 9% 1.039 6% 18% 36% Azerbaycan 2.674 5% 2.467 4% 39% -8% Almanya 3.324 3% 5.830 4% 162% 75% Mısır 705 2% 860 3% 166% 22% Rusya Federasyonu 1.143 3% 1.298 3% 79% 14% BAE 4.397 2% 6.749 2% 83% 53% Lübnan 1.090 2% 1.402 2% 110% 29% Libya 1.129 1% 1.427 2% 217% 26% ABD 4.272 1% 4.756 1% 144% 11% Irak 1.645 1% 2.520 1% 209% 53% İsrail 926 1% 1.311 1% 124% 42% Diğer 2.189 27% 2.468 25% 71% 13%

Turizm Yazarları Derneği Başkanı Kerem Köfteoğlu, aylık olarak yayımlanacak TE Bülteni, Ajans Press, Global Blue ve Nielsen gibi alanının öncü şirketleriyle iş birliği halinde hazırladıklarını belirterek şu bilgileri verdi: “Yarattığı 1,7 trilyon dolarlık iş hacmiyle en büyük beşinci sektör haline gelen turizm ölçülürse doğru yönetilir. Bu noktadan hareketle önemli bir çalışma başlattık. Global Blue’nun bizim ihazırladığı veriler, Türkiye’de en fazla harcama yapan turistler hakkında bilgi veriyor. Nielsen’in imzasını taşıyan ‘Turizmin İnternet Trafiği Karnesi’ olarak adlandırabileceğimiz çalışması seyahat acentaları, oteller, havayolları ve otobüs şirketlerinden siteleri en fazla ziyaret edilenlerin kimler olduğunu ortaya koyuyor. Medya takibi yapan Ajans Press’in verileri ise geçen ay turizm haberlerinin medyaya yansımaları hakkında ayrıntılı bilgiler içeriyor. Önümüzdeki dönemde turizmle ilgili özgün başka araştırmalar için yeni iş birliklerine de gideceğiz.”