VERİMDER Anadolu Buluşmaları başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, "Türkiye'deki enerjinin yüzde 45'e yakını binalarda tüketiliyor. Tüketilen enerjinin yüzde 80'i de doğru ve verimli tüketilmiyor." dedi.

Alkin, Eskişehir'de bir otelde, dernek tarafından 8'incisi düzenlenen Anadolu Buluşmaları'nda yaptığı konuşmada, enerjinin doğru kullanımının önemine işaret etti.

Binalarda enerjiyi verimli kullandırmayı amaçladıklarını belirten Alkin, "Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından biri enerjidir. Türkiye enerji güvenliğine çok önem veren bir ülke. Türkiye'deki enerjinin yüzde 45'e yakını binalarda tüketiliyor. Tüketilen enerjinin yüzde 80'i de doğru ve verimli tüketilmiyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Alkin, bina yalıtımının, yatırım harcaması olarak görülmesi gerektiğini anlattı.

Binalarda enerji yalıtımını sadece ısınma değil, soğuma olarak da anlamak gerektiğine değinen Alkin, "Türkiye'nin birbirinden farklı iklimleri ve bölgeleri var. Yalıtımda dünya standartlarını uygulamalıyız. Üzülerek söylüyorum ki Avrupa'nın tamamında bizden çok daha ileri ve iyi bir şekilde enerjinin verimli kullanıldığı, ısı yalıtımının doğru standartta yapıldığı bir durum var. Enerjiyi verimli kullanmak bir milli vazifedir." diye konuştu.

VERİMDER Genel Sekreteri Arkın Konak ise dernek olarak vatandaşları bilinçlendirip enerjinin verimli kullanılmasını amaçladıklarını ifade etti.