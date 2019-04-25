Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin Trabzon Bursa
Artık Türkiye pazarında!
Artık Türkiye pazarında!
Sessiz sedasız satıldı
Sessiz sedasız satıldı
Garanti Bankası'nın ismi değişiyor
İsmi değişiyor!
Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı
Akrep II görücüye çıktı!
Tekno Macera platformu
Tekno Macera platformu

VERİMDER Anadolu Buluşmaları

- Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin: - "Türkiye'deki enerjinin yüzde 45'e yakını binalarda tüketiliyor. Tüketilen enerjinin yüzde 80'i de doğru ve verimli tüketilmiyor"

VERİMDER Anadolu Buluşmaları
banner17

ESKİŞEHİR (AA) - Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, "Türkiye'deki enerjinin yüzde 45'e yakını binalarda tüketiliyor. Tüketilen enerjinin yüzde 80'i de doğru ve verimli tüketilmiyor." dedi.

Alkin, Eskişehir'de bir otelde, dernek tarafından 8'incisi düzenlenen Anadolu Buluşmaları'nda yaptığı konuşmada, enerjinin doğru kullanımının önemine işaret etti.

Binalarda enerjiyi verimli kullandırmayı amaçladıklarını belirten Alkin, "Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından biri enerjidir. Türkiye enerji güvenliğine çok önem veren bir ülke. Türkiye'deki enerjinin yüzde 45'e yakını binalarda tüketiliyor. Tüketilen enerjinin yüzde 80'i de doğru ve verimli tüketilmiyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Alkin, bina yalıtımının, yatırım harcaması olarak görülmesi gerektiğini anlattı.

Binalarda enerji yalıtımını sadece ısınma değil, soğuma olarak da anlamak gerektiğine değinen Alkin, "Türkiye'nin birbirinden farklı iklimleri ve bölgeleri var. Yalıtımda dünya standartlarını uygulamalıyız. Üzülerek söylüyorum ki Avrupa'nın tamamında bizden çok daha ileri ve iyi bir şekilde enerjinin verimli kullanıldığı, ısı yalıtımının doğru standartta yapıldığı bir durum var. Enerjiyi verimli kullanmak bir milli vazifedir." diye konuştu.

VERİMDER Genel Sekreteri Arkın Konak ise dernek olarak vatandaşları bilinçlendirip enerjinin verimli kullanılmasını amaçladıklarını ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EskişehirVERİMDER Anadolu Buluşmaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5