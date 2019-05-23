VERİMDER Anadolu Buluşmaları

MALATYA (AA) - Yapılarda Enerji Verimliliği Derneğinin (VERİMDER) Türkiye'de enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı seferberliği konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği Anadolu Buluşmaları'nın 11'incisi Malatya'da gerçekleştirildi.

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Emre Alkin, bir otelde düzenlenen toplantıda, enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin cari açığında petrol ve doğal gazın önemli yer tuttuğunu belirten Alkin, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ciddi bir ithalatı var. İhracatçılarımız var gücüyle çalışmakta ancak sürekli dış ticaret açığı vermekteyiz. Büyüme oranlarının yavaş seyretmesi hatta gerilemesi ithalatımızı daralttı, cari açığımızı düzeltti ama bu dönemsel olarak yaşayabileceğimiz bir güzellik. Türkiye'de cari açık düşüyor diye benim sevinmem mümkün değil. Çünkü cari açık düşüyor demek, üretim düşüyor demek. Biz üretmek için ithalat yapmaya mecbur olan bir ülkeyiz. Bunu değiştirmek için bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni bir proje açıkladı. 30 milyar lira civarında bir fon yaratacak ki ithalat bağımlılığından kurtulalım. İthalatçı sektörleri, ihracatçı sektörler yapmaya çalışacaklar. Bu olumlu bir başlangıç, kendilerini tebrik ediyorum. "

Alkin, Türkiye'de enerjinin yüzde 45'inin binalarda kullanıldığını dile getirerek, şu bilgilere yer verdi:

"Maalesef binaların yüzde 80'ninde enerji verimli kullanılmamakta. Çünkü enerji verimliliğini sağlayacak tüm malzemeler ile bu malzemelerin kullanılışında hatalar tespit ettik. Enteresandır yeni binalarda bile enerji verimliliği için gereken mantolama uygulamalarının yanlış yapıldığını tespit ettik. Devletimiz binalarda enerji verimliliği ve bu verimliliği ölçen mekanizmalarla ilgili kanun çıkardı. Sıfırdan bina yapan hem de çok eskiden bina yapmış fakat binalarda renovasyon yapan kişilerin bilmesi gereken tek şey eğer enerji kimlik belgesi olmayan bir bina varsa bunda kiralama ve satış mümkün olmayacak. 31 Aralık itibarıyla uygulamaya girecek."