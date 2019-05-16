VERİMDER'den

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, ülkedeki binaların yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan 873 bini için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alındığını belirterek, "Henüz 8,6 milyonu bu belgeye sahip değil. 31 Aralık itibarıyla belgesi olmayan binalarda alım, satım ve kiralama işlemi duruyor." dedi.

Alkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EKB'nin, 1 Ocak 2020 itibarıyla Türkiye'deki 9,5 milyon bina için zorunlu hale geleceğini hatırlattı.

Bu belge kapsamında yapılan çalışmalarla enerji kaynaklarının etkin kullanılması, israfın önlenmesi ve çevrenin korunmasının hedeflendiğini dile getiren Alkin, gelecek yılın başından itibaren EKB'ye sahip olmayan binaların ticaret konusu yapılamayacağını söyledi.

Yıl sonuna kadar bu belgelerin alınmasını umut ettiklerini belirten Alkin, "Şu anda ülkemizdeki binaların yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan 873 bini EKB aldı. Henüz 8,6 milyonu bu belgeye sahip değil. 31 Aralık itibarıyla belgesi olmayan binalarda alım, satım ve kiralama işlemi duruyor." ifadesini kullandı.

Devletin EKB'yi ciddi şekilde takip ettiğine dikkati çeken Alkin, vatandaşların da bu konuyu merkeze almaları gerektiğini ifade etti.

- "Binaların değeri de yükselecek"

Özellikle cari açığın azaltılmasında enerji konusunun çok önemli olduğuna işaret eden Alkin, "Aslında kendi cebimiz için bu konuda duyarlı olmalıyız. Enerji kimlik belgesi seviyesi yüksek dereceli olan binaların değeri de yükselecek." diye konuştu.

Son dönemde bazı yetkisiz kurum ve kişiler tarafından sahte EKB'lerin hazırlandığını öğrendiklerini dile getiren Alkin, bu konuda ciddi takip yürütüldüğünü söyledi.

Alkin, sahtecilik yapanlara karşı devlet kurumlarının çok hassas çalıştığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının EKB belgesi düzenleyen kurumları ciddi bir şekilde denetlediğini kaydetti.















