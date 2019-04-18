Verimlilik artırıcı projeler EVF'de konuşuldu

Enerji verimliliği alanında Türkiye'nin en büyük ve en önemli etkinliklerinden biri olan 10. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı (EVF), 11-12 Nisan 2019 tarihlerinde, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti. Açılışı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan fuarda, enerji verimliliği bilincinin geliştirilmesi amacıyla 20'nin üzerinde ülkeden sektör profesyonelleri ve ziyaretçiler bir araya geldi.



Sanayide ve binalarda enerji verimliliği danışmanlığı ve uygulamaları, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı, verimli tesis projelendirme ve uygulamaları alanlarında tam kapsamlı hizmet veren Enervis, fuar kapsamında iki ayrı etkinlikte yer aldı. Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu ilk olarak Türk – Alman Ticaret Odası’nın Alman Enerji Ajansı iledüzenlediği çalıştayda “Türkiye’deki Enerji Servis Şirketlerinin Gelişimi” konusu hakkındaki tecrübelerini paylaştı. Sanayi sektöründe enerji performansı sözleşmesi hakkında bilgi veren Osman Kipoğlu’nun sözleri katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle dinlendi. 2014 yılından bu yana enerji performans sözleşmeleriyle birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Kipoğlu, yapılan uygulamaların sonuçlarını ve geri dönüşüm sürelerini katılımcılarla paylaştı. Kipoğlu, enerji performans sözleşmelerinin kamuda da uygulanabilmesi için alt mevzuatın bir an önce yayınlanmasını beklediklerini dile getirdi.



Osman Kipoğlu: Sanayide enerji verimliliği kapsamında 640 proje geliştirdik



Enervis Genel Müdürü Kipoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen ikinci etkinlik ise “Enerji Verimliliğinde Başarılı Uygulamalar” oturumu oldu. Enervis’in otomotiv, tekstil, gıda, cam, seramik, kimya, demir-çelik gibi sektörlerde gerçekleştirdiği enerji verimliliğini artırıcı çalışmalar ile her yıl milyonlarca lira tasarruf sağlanmasına katkı sunduğunu dile getiren Osman Kipoğlu, “Enervis olarak sanayide enerji verimliliği uygulamaları kapsamında bugüne kadar 640 proje geliştirdik. Enerji ölçme izleme sistemleri kapsamında yaptığımız analizler ile tesislerde iyileştirmeler yapıyoruz. Bu da enerji maliyetlerini ciddi oranda düşürdüğü gibi hem ülkemize hem de rekabetçi piyasa koşullarının içerisinde yer alan şirketlere katkı sunuyor. Diğer yandan enerji üretimi ve yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik veriyor, şirketleri de bu konuda yönlendiriyoruz. Bizler; petrol türevi karbon bazlı yakıtların mavi dünyamızda oluşturduğu tahribatı bir nebze olsun tamir ve tedavi edebilmek adına, yenilenebilir enerjilerin kullanımının yaygınlaştırılmasının ülke yönetimleri ve sanayiciler başta olmak üzere tüm bireylerin sorumluluk alanında olduğuna inanıyoruz” dedi.



Kipoğlu, enerji verimliliği sektörünün sağlıklı gelişimi için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı;“Enerji verimliliği konusunda ‘’Sıfır Atık Kampanyası’’ gibi ulusal çapta bir Enerji Verimliliği Kampanyası başlatılması ve devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.Enerji piyasası gibi enerji verimliliği piyasasının da sağlıklı oluşumu ve denetimi için bağımsız ve daha güçlü bir yapı oluşturulmasına ihtiyaç var. Piyasa oyuncusu olan enerji verimliliği şirketlerinin enerji verimliliği uygulamalarında teknik ve finansal riskleri üstlenebilecek güçlü bir yapıya kavuşturulması ya da bu tür güçlü yapıdaki şirketlere yetkilendirme yapılması gerekiyor. Geri dönüşüm süreleri bir iki yıl gibi kısa sürelerde olan sanayide enerji verimliliği projelerinin ivedilikle hayata geçirilebilmesi lazım. Bu konuda yapılacak yatırımların finansmanı için finans kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve cazip hale getirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.’’



“Verimliliği artırarak enerji ithalatını düşürebiliriz”



Türkiye’de 2000 - 2016 yılları arasında enerji yoğunluğunda en fazla iyileşme görülen sektörün yüzde 42’lik iyileşme oranı ile sanayi olduğunu hatırlatan Kipoğlu, “Tüm iyileşmelere rağmen, Türkiye enerjide dışa bağımlılığı yüksek olan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkemizin 2023 yılı hedefleri arasında, birincil enerji tüketiminin yüzde 14 azaltılması da bulunuyor. Yapılacak yatırımlarla 2033 yılına kadar elde edilecek enerji tasarrufu 30 milyar dolar olacaktır. Bu süreçte hepimize düşen görevler var. Özellikle verimliliği artırıcı faaliyetler ile enerji ithalatının önemli ölçüde azaltılmasına katkı sağlayabiliriz” diyerek, sözlerini tamamladı.