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Verimlilik istatistikleri

- Çalışan kişi başına üretim endeksi, sanayide yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,42 düştü

Verimlilik istatistikleri
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ANKARA (AA) - Çalışan kişi başına üretim endeksi, sanayide bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,42 azaldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019'un ilk çeyreğine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Avrupa Topluluğu'nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,37 artarak 110,2 seviyesine yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,42 azalışla 104,15 olarak gerçekleşti.

Çalışılan saat başına üretim endeksi de yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,72 artışla 115,15 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi de ocak-mart döneminde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 1,08 artarak 107,83 olarak hesaplandı.

Ana sanayi grupları bazında incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 5,31 ile "ara malı"nda gerçekleşti. Çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış ise yüzde 11 ile "dayanıklı tüketim malı"nda görüldü.

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