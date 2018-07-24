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Verizon ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı

- Şirket, bu yılın nisan-haziran döneminde 32,2 milyar dolar gelir elde etti - Firma, bu senenin ikinci çeyreğinde 398 bin yeni cep telefonu abonesi aldı

Verizon ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı

NEW YORK (AA) - ABD'nin en büyük cep telefonu operatörü Verizon, bu yılın ikinci çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.

Verizon'dan yapılan açıklamada, şirketin bu yılın nisan-haziran döneminde gelirinin yüzde 5,4 artışla 32,2 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Firma, geçen yılın ikinci çeyreğinde 30,55 milyar dolar gelir elde etmişti.

Açıklamada, geçen senenin nisan-haziran döneminde 4,36 milyon dolar net kar yakalayan Verizon'ın bu senenin aynı döneminde net karının ise yüzde 5,5 düşüşle 4,12 milyar dolara gerilediği kaydedildi.

Şirketin hisse başına karının da geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,07 dolardan bu senenin aynı döneminde 1,00 dolara gerilediği bildirildi.


- İkinci çeyrekte 398 bin yeni abone


Açıklamada, ayrıca, Verizon'ın bu yılın ikinci çeyreğinde 398 bin yeni cep telefonu abonesi aldığı bilgisine yer verildi.

Şirket, geçen senenin nisan-haziran döneminde 590 bin yeni cep telefonu abonesi almıştı.

Verizon'ın bilançosunun açıklanmasının ardından firmanın hisse başına değeri bugün New York borsasının açılmasıyla yüzde 0,4 düşerek 50,55 dolara geriledi.

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