Vestel ile Toshiba arasındaki anlaşma yürürlüğe girdi

İSTANBUL (AA) - Vestel Ti̇caret AŞ, Toshiba Visual Solutions Corporation ile imzaladığı marka lisans anlaşması ile ilgili tüm hukuki izinleri aldığını ve dün itibarıyla anlaşmanın taraflar arasında yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Vestel Elektroni̇k Sanayi̇ ve Ti̇caret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında "1 Eylül tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Vestel Ticaret AŞ'nin Toshiba Visual Solutions Corporation ile imzaladığı marka lisans anlaşması ile ilgili tüm hukuki izinler alınmış olup, dün itibarıyla anlaşma taraflar arasında yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda, Vestel Ticaret AŞ bahse konu marka lisans anlaşması kapsamında olan tüm ülkelerde ticari faaliyetlerine başlayabilecektir." ifadeleri kullanıldı.