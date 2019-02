Vestel, Mobil Dünya Kongresi'nde ses getirdi

BARSELONA (AA) - Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Google ile akıllı telefon tarafında devam eden iş birliğimize ek olarak Android Pie işletim sistemli Android TV üreteceğiz. Android TV ürün gamını 2019 yılı mayıs ayında Türkiye'den başlamak üzere Avrupa'da piyasaya sürmeye hazırlanıyoruz." dedi.

İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını dün açan ve dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress'e (MWC 2019) katılan Türk şirketleri, yeni teknolojilerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Fuara 6. kez katılan Vestel, Android Pie işletim sistemi ile çalışan Android TV'yi üreteceğini açıkladı. Mobil Dünya Kongresi'nde Venus'ün yeni modeli V7'yi tanıtan şirket, Venus Z30'un da satışa çıktığını duyurdu.

GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Türk gazetecilerle bir araya geldi. Google Android TV ve IoT İş Birlikleri Direktörü Ariel Spivak'ın da katıldığı toplantıda Turan Erdoğan, Google ile yaptıkları iş birliğinin detaylarını paylaştı.

Erdoğan, Android Pie işletim sistemli TV'lerin Vestel City'de üretileceğini belirterek, Android TV ürün gamını 2019 yılı mayıs ayında Türkiye'den başlamak üzere Avrupa'da piyasaya sürmeye hazırlandıklarını bildirdi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Google ile akıllı telefon tarafında devam eden iş birliğimize ek olarak Android Pie işletim sistemli Android TV üreteceğiz. Android TV, tüketiciye istediği içerik ve uygulamaları anında sunarak kusursuz bir deneyimi garanti ediyor. Android TV, hızlı ve kolay bir şekilde pazardaki değişikliklere tepki verebilen, geleceğe uyumlu ve güvenli bir platform. Vestel Android TV, tüketicilere en uygun içerik önerilerini sunarak istedikleri şekilde akıllı televizyon deneyimini yaşatacak.

Satışa sunulacak Vestel üretimi Android Pie işletim sistemli TV'ler Avrupa’daki tüketici deneyimini artıracak ve TV'leri akıllı evlerin merkezi konumuna getirme hedefimize de katkı sağlayacak. Vestel Android TV ile tüketiciler gişe rekorları kıran son filmlere, canlı maç sonuçlarına anında erişebilmenin yanı sıra aynı ekran üzerinden sesli komutla ortam ışıklarını kontrol edebilecek. Tüketiciler, binlerce uygulamaya erişebilecek ve TV’lerini Google asistan sayesinde sesli komut ile çalıştırabilecek."



- "Global bir teknoloji şirketiyiz"



Turan Erdoğan, Mobil Dünya Kongresi'nde bulunmanın 155 ülkeye ihracat yapan bir şirket olarak kendileri için gurur verici olduğunu ifade ederek, "Vestel olarak fuar kapsamında sergilediğimiz ürünlerle dünya devleri ile yarışıyoruz." dedi.

Son birkaç yıldır çeşitli platformlarda Vestel'in sadece bir TV üreticisi veya bir beyaz eşya perakendecisi değil, global bir teknoloji şirketi olduğunu vurguladıklarını belirten Erdoğan, küresel büyümeyi stratejilerinin odağına aldıklarını söyledi.

Erdoğan, "Mobil Dünya Kongresi'nin bu yılki teması 'Akıllı Bağlantı.' Biz de bu temaya paralel akıllı ürünlerimizi sergiliyoruz. Bu yıl hem Venus Z30'un satışa çıktığını müjdeliyor hem de segmentinde fark yaratacak V7’yi ilk defa görücüye çıkarıyoruz." diye konuştu.



- "Akıllı telefon pazarı 2019'da toparlanacak diye bekliyoruz"



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, cep telefonu fiyatlarının "alıp yürüdüğünü", araba fiyatı olduğunu belirterek, tüketicilerin yerli, ulaşılabilir fiyatlarla, teknolojinin son imkanlarına sahip telefonlara ulaşmasını amaçladıklarını kaydetti.

Fuardan yeni iş birlikleri ve yeni siparişlerle ayrılma hedefinde olduklarını aktaran Erdoğan, "Şu an ağırlıklı olarak iç pazarda telefon satıyoruz ve iç pazarda 2018'de ciddi bir daralma oldu. Satışlar 12 küsur milyondan 9 milyonlara düştü. Biz de bu düşüşten nasibimizi aldık. Ama bu sene yine toparlanacak diye bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Cep telefonunda ÖTV'nin artırılması haberlerine ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Bu durum sektörü pozitif etkiler. Umut ediyoruz ki, yerli üretimlerde ÖTV oranı daha farklı olur. Biz de konuyu daha yeni duyduk. Fiyat aralığına göre vergi artırımı olacak. Direkt yüzde 50 gibi bir vergi artışı söz konusu değil. Ülkemiz için ne iyi olacaksa o şekilde olmasını isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kur artışından dolayı artan maliyetleri ihracatla dengelediklerini, bu süreci bu şekilde yönettiklerini ifade eden Erdoğan, "2019'da telefon pazarında hedefimiz, yüzde 7-8'li rakamlara tekrar oturmak." dedi.

- "Ciromuzun yüzde 70'i ihracattan"



Turan Erdoğan, bugüne dek startup'lara önemli yatırım yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini, şu an yatırım yaptıkları startup'ın 12'ye ulaştığını belirterek, ihracatın çok iyi gittiğini, cirolarının yüzde 70'inin şu an ihracattan geldiğini söyledi.

Erdoğan, "Üçüncü çeyrekten itibaren Türkiye büyümeye, aradaki farkı kapatmaya hızla başlayacak. Bunun sinyallerini görüyoruz. Perakende, haftalık bazda burnunu yukarı kaldırdı, kur da bir yerlere oturdu. Türkiye pazarındaki daralmanın hızlı şekilde toparlanacağını ve eski seviyelerine geleceğini umut ediyoruz." diye konuştu.



- "Son 1-2 haftada perakende kıpırdamaya başladı"



Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Erdoğan, Ar-Ge'ye her yıl cironun yüzde 2-2,5'unu yatırdıklarını, bu yıl bu rakamın yüzde 3'lere çıkabileceğini söyledi.

Erdoğan, "Ar-Ge yatırımlarımız her geçen gün artıyor. Buraya yatırım yapmazsanız ayakta kalmanız mümkün değil. Bin 600 tane mühendis çalıştırıyoruz. 2 bine çıkacağız. Aradığımız mühendisler de yazılım mühendisi, sistem mühendisi... Nitelikli mühendisler arıyoruz. Piyasada yazılım mühendisi sıkıntısı var. Bugün bulsak bugün alırız." diye konuştu.

Beyaz eşyada ÖTV indiriminin uzatılacağını tahmin ettiklerini dile getiren Erdoğan, son 1-2 haftada perakendenin kıpırdamaya başladığını söyledi.



- V serisinin en yenisi Venus V7 görücüye, Z30 satışa çıktı



Fuarda, akıllı ev sistemlerinden yeni teknolojilere, akıllı telefonlardan yatırım yaptıkları startup'lara geliştirdikleri tüm ürün ve hizmetleri standa çıkaran Vestel, V serisinin en yenisi Venus V7'yi de ziyaretçilerin beğenisine sundu.

6.2 inç 19:9 damla çentikli ekranı, 8 MP ön ve 13+2 MP arka kamerası, yapay zekalı arka kamerasında farklı çekim modları ve yüz tanıma teknolojisiyle öne çıkan V7'nin yanı sıra Z30 da 2 bin 999 liradan raflardaki yerini aldı.