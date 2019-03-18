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Vestel müşteri memnuniyetinde 6 yıldır birinci

- Türkiye'nin en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan markalarının belirlendiği ŞikayetVar A.C.E Awards 2019’da beyaz eşya, elektronik ve akıllı telefon kategorilerinde "Diamond" ödülün sahibi oldu

Vestel müşteri memnuniyetinde 6 yıldır birinci
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İSTANBUL (AA) - ŞikayetVar A.C.E. Awards 2019’da beyaz eşya, elektronik ve akıllı telefon kategorilerinde yarışan Vestel, müşteri memnuniyetinde 6 yıldır birinciliğini koruyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel Müşteri Hizmetleri, Türkiye’nin en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan markalarının belirlendiği ŞikayetVar A.C.E Awards 2019’da beyaz eşya, elektronik ve akıllı telefon kategorilerinde "Diamond" ödülün sahibi oldu.

Vestel, "Türkiye’de hangi markalar müşteri memnuniyetine çok önem veriyor ve gelen şikayetlerini iyi yönetiyor" sorularının yanıt bulduğu platformda, 6 yıldır birinciliğini koruyor.

2001 yılında kurulan, dünyanın ilk ve en büyük şikayet platformu olan sikayetvar.com'un 3,8 milyon üyesi bulunuyor. Platform, tüketici davranışlarını ve marka tercihlerini etkileyen önemli bir referans sitesi olarak kabul ediliyor.

Aylık 8,5 milyon tekil kullanıcının satın alma yapmadan önce başvurduğu platformda, Vestel, müşterilerine satış öncesi ve sonrası verdiği destekle platformun en başarılı markası oldu.

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