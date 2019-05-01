Vestel Savunma yeni teknolojileri ile IDEF 2019’da

İSTANBUL (AA) - Vestel Savunma, IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda, KARAYEL-SU İnsansız Hava Aracı’nı (İHA) ve yakıt pili teknolojilerini sergiledi.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre Vestel Savunma, Türk savunma sanayiinin en önemli fuarlarından olan 14’üncü IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda yeni kabiliyetler eklediği KARAYEL-SU İnsansız Hava Aracı’nı (İHA) ve yakıt pili teknolojilerini sergiledi.

Kurulduğu günden bu yana, yakıt pili teknolojisi alanında yaklaşık 30 milyon dolarlık bir yatırım yapan Vestel Savunma, IDEF 2019’da bu alanda ulaştığı son noktayı sergiliyor. Geride bıraktığı pek çok başarılı Ar-Ge projesi ve üniversite sanayi iş birliği çalışmaları sayesinde, bu alanda ürünler de ortaya koyan VESTEL Savunma, PEM (Proton Exchange Membrane) tipi yakıt pili teknolojileri konusundaki kabiliyetleri ile öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, Vestel Savunma'nın hidrojen ve yakıt pili teknolojileri ve insansız hava araçları tasarlama, üretme ve geliştirme amacıyla kurulan bir şirket olduğunu belirtti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm faaliyetlerinde bu hedeflere odaklanan Vestel Savunma, Ar-Ge çalışmaları ile ülkemizin savunma sanayinde dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Bu yıl sergilediğimiz ürünlerimiz bu hedefe doğru ilerlediğimizi gösteriyor.

Yakıt pilleri alanında ise temel teknolojiye hakim olan, bu alandaki sorunların çözümlerini bilen, bu ürünleri seri olarak üretebilen ve de konuya askeri bir bakış açısı ile bakabilen Türkiye’de başka bir firma yok. Bu fuarda sergilediğimiz teknolojilerimiz ile bu alanda da iddiamızı gösteriyoruz."