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Vestel, Venus ailesinin yeni üyesi V7'yi satışa sundu

İSTANBUL (AA) - Vestel, Venus ailesinin yeni üyesi V7'yi satışa çıkardı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bin 699 lira fiyatıyla dikkat çeken Venus V7, yapay zeka destekli arka kamerasındaki Portre, Şehir, Gece, Yemek, Gökyüzü, Günbatımı,...

Vestel, Venus ailesinin yeni üyesi V7'yi satışa sundu
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İSTANBUL (AA) - Vestel, Venus ailesinin yeni üyesi V7'yi satışa çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bin 699 lira fiyatıyla dikkat çeken Venus V7, yapay zeka destekli arka kamerasındaki Portre, Şehir, Gece, Yemek, Gökyüzü, Günbatımı, Doğa, Fon ışığı, Kumsal ve Çiçek çekim modları ile fotoğraf konusundaki iddiasını ortaya koyuyor.

Vestel'in mart ayında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı V serisinin en yeni üyesi Venus V7, satışa çıktı.

Venus ailesinin ilk sınırsız damla ekranlı modeli olan Venus V7'nin çift SIM kart desteği, 8 MP ön ve 13+2 MP arka kamerası bulunuyor.

Üst segment akıllı telefonların tasarım ve teknolojik özelliklerine sahip V7, fiyat ve performans olarak kendi segmentinde fark yaratıyor.

Venus V7, yapay zekalı arka kamerasındaki 10 farklı çekim modu ile fotoğraflarda profesyonel bir görüntü sağlıyor. Bu sayede siz hiç uğraşmadan Venus V7 otomatik olarak ortamı algılayıp Portre, Şehir, Gece, Yemek, Gökyüzü, Gün Batımı, Doğa, Fon Işığı, Kumsal ve Bitki çekim modlarına geçiş yapıyor.

Venus V7, kutusunda kendi kılıfı ve ekran koruyucusu ile geliyor. Ekran koruyucusu telefona uygulanmış şekilde gelen Venus V7, müşterilerini ekran koruyucuyu uygulamak için de uğraştırmıyor.

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