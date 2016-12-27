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Vestel'den Manisa OSB'de fabrika yatırımı

- Çamaşır ve kurutma makineleri üretiminin yapılacağı yeni fabrika için 70 milyon avro yatırım planlanıyor

Vestel'den Manisa OSB'de fabrika yatırımı

İSTANBUL (AA) - Vestel Beyaz Eşya Sanayi̇ ve Ti̇caret AŞ, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çamaşır ve kurutma makineleri üretimi için yeni bir fabrika kurulması çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Vestel Beyaz Eşya'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirketin Manisa OSB'de satın almış olduğu arsa üzerinde yılda 750 bin adet çamaşır makinesi ve 750 bin adet de kurutma makinesi üretim kapasitesine sahip olacak yeni bir fabrika kurulması için yatırım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Söz konusu yatırımın Haziran 2018'de tamamlanmasının planlandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yeni fabrika için toplamda yaklaşık 70 milyon avro yatırım harcaması (29 Kasım tarihli özel durum açıklamamızda yer alan arsa bedeli de dahil olarak) yapılması planlanmakta olup yatırımın finansmanının sağlanması amacıyla çeşitli banka ve finansal kuruluşlarla görüşmeler devam etmektedir. Bakanlar Kurulu'nun 2012/3305 sayılı 'Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararı'na istinaden, söz konusu yatırımla ilgili olarak gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği gibi yatırım teşviklerinden yararlanılacaktır."

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Fabrika YatırımıKAPVestel
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