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Vestel'e 4 Felis Ödülü

- 13. Felis Ödülleri'nde Vestel, "Entegre Kampanyalar", "Film" ve "Ufuk Açan Dijital Fikirler" kategorilerinde ödüllere layık görüldü

Vestel'e 4 Felis Ödülü
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İSTANBUL (AA) - Vestel, Mediacat dergisi tarafından düzenlenen Türkiye’nin en prestijli pazarlama iletişimi ödüllerinde 4 Felis aldı.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, pazarlama iletişimi alanında bu yıl 13. kez dağıtılan Felis Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.

Toplam 3 bin 280 başvurunun yapıldığı 13. Felis Ödülleri'nde Vestel, "Entegre Kampanyalar", "Film" ve "Ufuk Açan Dijital Fikirler" kategorilerinde 4 ödül aldı.

Vestel, "Entegre Kampanyalar" kategorisinde "Anneler Günü Kampanyası" ve "V Hepyeni-Abonelik Devrimi" ile 2 Felis, "Film" kategorisinde "V Hepyeni- Abonelik Devrimi" ile bir Felis, "Ufuk Açan Dijital Fikirler" kategorisinde de "Ben Robot Değilim" projesi ile bir Felis kazandı.



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FelisFelis ödülleriVestel
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