Vestel'in Compal Electronics Europe hisselerini alımı

İSTANBUL (AA) - Vestel Ti̇caret AŞ ile Compalead Electronics BV arasında Compal Electronics Europe sp. z o. o. unvanlı şirketin hisselerinin alımına yönelik sözleşme kapsamında hisse devir işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Vestel Elektroni̇k Sanayi̇ ve Ti̇caret'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "1 Eylül 2016'da yüzde 100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret ile Compalead Electronics BV arasında Compal Electronics Europe sp. z o. o. unvanlı şirketin hisselerinin alımına yönelik imzalanan ön hisse alım sözleşmesi kapsamındaki tüm izinler alınmış ve bugün itibarıyla hisse devir işlemleri tamamlanmıştır." denildi.