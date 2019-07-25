Veteriner hekimlerden hayvan ithalatına ilişkin öneri

ANKARA (AA) - Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının bir an önce kasaplık ve besilik canlı hayvan ithalatında yurt dışına gönderilen ve resmi veteriner hekimlerden teşkil edilen 'seçim heyeti' uygulamasına yeniden dönmesi gerektiğini belirtti.

Eroğlu, İspanya'dan sahte belgelerle ithal edildiği belirlenen hayvanlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, hayvan ithalatında halk sağlığı ve hayvan sağlığının korunması açısından tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çok sıkı veteriner kontrol önlemlerinin uygulanması gerektiğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının 26 Nisan 2018'den önce yürürlükte olan tebliğiyle ithal edilecek hayvanların veteriner kontrollerinin, bakanlıkça görevlendirilen resmi seçim heyetlerince ihracatçı ülkelerde, çiftliklerde ve toplama istasyonlarında yapıldığını hatırlatan Eroğlu, ilgili belgelerin de tanzim edilerek onaylandığını ve seçim listeleriyle tutanakların veteriner sağlık sertifikalarına eklendiğini aktardı.

Eroğlu, söz konusu işlemin hem sağlıklı, hem de genetik vasfı yüksek hayvanların seçimi açısından önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"26 Nisan 2018 tarihi sonrasında ise ithalatçı firmalar, 'seçim heyetleri ek masrafa yol açıyor' gibi gerekçeler öne sürmüş ve ısrarları neticesinde seçim heyeti görevlendirilmesi uygulamasına son verilmiştir. Söz konusu tarihten itibaren de bu ve benzeri ithalatlarda veteriner hekimler görevlendirilmemiştir. Bugün yaşanan sorunların temel nedeni, ithal hayvanların bizzat menşeinde yapılan fiziki, hayvan hastalıkları yönünden muayene ve yüklemeye iştirak etme kapsamındaki bilgi ve belgelerin kontrollerinin kaldırılmasından kaynaklanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı bir an önce kasaplık ve besilik canlı hayvan ithalatında yurt dışına gönderilen ve resmi veteriner hekimlerden teşkil edilen 'seçim heyeti' uygulamasına tekrar dönmelidir."

Canlı hayvan ithalatında yürürlükteki mevzuatın, 26 Nisan 2018 tarihi öncesinde uygulanan tebliğ göz önünde bulundurularak yenilenmesi önerisinde bulunan Eroğlu, aksi halde İspanya'dan ithal edilen hayvanlarla ilgili olayın yeniden yaşanmasının kaçınılmaz olacağını vurguladı.

Eroğlu, "Teknik ve idari şartnamelerdeki hükümlerin tamamını sağlayamayan ve yeterli altyapıya sahip olmayan firmalara ithalat yetkisi verilmemelidir. Ayrıca ithalat işlemlerinde çift başlılıktan kaynaklanan diğer bir sorunun da giderilmesi açısından, geçmişte olduğu gibi besilik, kasaplık ve damızlık hayvan ithalatı konusundaki tüm iş ve işlemlerin (kontrol belgesi düzenleme, sağlık sertifika şartları, ülke giriş kontrolleri gibi) tek bir genel müdürlük eliyle yürütülmesinin daha faydalı olacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.