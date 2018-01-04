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Veteriner sağlık sertifikalarının AB'ye uyumunda tarih uzatıldı

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum amacıyla hazırlanan, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatında kullanılacak veteriner sağlık sertifikalarının standart modellerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğü 3...

Veteriner sağlık sertifikalarının AB'ye uyumunda tarih uzatıldı

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum amacıyla hazırlanan, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatında kullanılacak veteriner sağlık sertifikalarının standart modellerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğü 3 yıl uzatıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünleri̇n İthalatında Kullanılacak Veteri̇ner Sağlık Serti̇fi̇kalarının Standart Modelleri̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇ne Dai̇r Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇ği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatıyla Türkiye üzerinden sperma, embriyo ve ovum hariç hayvansal ürünlerin transit geçişi için gerekli veteriner sağlık sertifikalarında standart modellerin temel alınmasını gerekli kılan yönetmelik 31 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.


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Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünleri̇n İthalatıResmi Gazete
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