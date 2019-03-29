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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 118.400 puandan başladı. Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük...

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 118.400 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 118.275 puanı görmesinin ardından önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 azalışla 118.400 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı seyrini sürdüren ve düşüşünü üst üste 7'inci işlem gününe taşıyan endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,5 değer kaybıyla 118.750 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de kişisel harcamalar ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, İngiltere parlamentosunda gerçekleştirilecek Brexit oylamasının da gündemi meşgul edeceğini kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 117.500 puanın önemli destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, olası yükselişlerde 122.000 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

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