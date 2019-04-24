Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin Trabzon Bursa food istanbul
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı
MİB yeni başkanını seçti
MİB yeni başkanını seçti
Bu tarif Osmanlı'dan miras! Ayda 3 ton satılıyor
Ayda 3 ton satıyor!
Seracılar atakta
Seracılar atakta
Türk profesöre övgü
O profesöre övgü yağdı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- Nisan vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 120.200 seviyesinde dengelendi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 120.200 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 120.125 puanı görmesinin ardından, önceki kapanışın 775 puan altında 120.200 seviyesinde dengelendi.
Dünkü tatil öncesinde, pazartesi günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,76 değer kaybıyla 120.975 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 122.500 seviyesinin direnç, 119.000 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.
ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin beklentileri aşması ile doların diğer para birimleri karşısında değerlendiğine dikkati çeken analistler, buna paralel 5,87'nin üzerine çıkan dolar/TL'nin endeks kontratları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalarVİOP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5