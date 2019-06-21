VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.800 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 250 puan altında, 118.000 seviyesinde dengelendi.



Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 121.200 puanı test etmesinin ardından etkili olan satışlarla düşüşe geçen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 118.250 puandan tamamlamıştı.



Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan 120.000 ve 121.200 seviyelerinin direnç, 117.000'in destek konumuna gelebileceğini söyledi.