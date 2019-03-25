VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 127.100 puandan başladı.



Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 127.425 puanı görmesinin ardından önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 artışla 127.100 seviyesinde dengelendi.



Geçen haftanın son işlem gününde, artan döviz kurları ve azalan küresel risk iştahı ile sert düşen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,91 azalışla 126.900 puandan tamamlamıştı.



Analistler, bugün yurt içinde reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri başta olmak üzere makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 124.600 puanın destek, 127.700 ve 128.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.