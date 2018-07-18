Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Tayvan Trabzon koyun Nafi Acar
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

VİOP'ta endeks kontratı güne azalışla başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 114.825 puandan açıldı. Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 114.475...

VİOP'ta endeks kontratı güne azalışla başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 114.825 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 114.475 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 400 puan altında 114.550 seviyesinde dengelendi.

Dün Avrupa borsalarındaki pozitif seyir ve değer kaybeden döviz kurlarından bulduğu destekle 115.050 seviyesine yükselen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 artışla 114.950 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'ndeki açıklamaları ve Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 116.500 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PiyasalarVİOP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5