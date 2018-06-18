Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi bilim teknoloji Op. Dr. Seval Taşdemir
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- VİOP'ta haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat 116.500 puandan açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 116.500 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 116.100 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 325 puan altında 116.500 seviyesinde dengelendi.

Bayram tatili öncesinde, haftanın son işlem gününde tepki alımları ile yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, günü yüzde 1,15 değer kazancıyla 116.825 puandan tamamlamıştı.

Analistler, artan ticaret savaşı endişeleri ile küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler, işsizlik ve bütçe rakamlarının takip edileceğini kaydetti.

Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin konuşmasının izlenmesi gerektiğini söyleyen analistler, teknik açıdan endeks kontratında 114.000 seviyesinin destek, 118.200 puanın direnç konumuna gelebileceğini ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalarVİOP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5