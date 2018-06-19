Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor teknoloji bilim bySolvo Gemiler Adası
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- VİOP'ta haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat 113.700 puandan açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,7 düşüşle 113.700 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 113.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 750 puan altında 113.700 seviyesinde dengelendi.

Dün gün boyu satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 2,03 değer kaybıyla 114.450 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD ve Çin tarafından gelen açıklamalarla artan ticaret savaşı endişelerinin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını, buna bağlı olarak güvenli liman olarak görülen gelişmiş ülke tahvillerine ilginin arttığını, pay piyasalarının ise satış baskısı altında kaldığını ifade etti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin konuşmasının ve açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 113.000 seviyesinin destek, 116.500 puanın direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalarVİOP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5