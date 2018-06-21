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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- VİOP'ta haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat 115.900 puandan açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 115.900 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 115.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 550 puan altında 115.900 seviyesinde dengelendi.

Dün 115.200-117.400 bandı içinde dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,06 değer kaybıyla 116.450 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, 114.300 seviyesinin destek, 117.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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