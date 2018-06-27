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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 115.900 puandan başladı. Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük...

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 115.900 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 115.800 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 175 puan altında, 115.900 seviyesinde dengelendi.

Dün pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,54 değer kazancıyla 116.075 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 114.500 seviyesinin destek, 118.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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BISTPiyasalarVİOP
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