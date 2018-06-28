VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 117.500 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.400 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 350 puan altında, 117.500 seviyesinde dengelendi.

Dün pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü, yüzde 1,53 değer kazancıyla 117.850 puandan tamamlamıştı.

Analistler, haziran vadeli endeks kontratının son 2 işlem gününe girdiğini, dolayısıyla sert dalgalanmaların görülebileceğini belirterek, pazartesiden itibaren en yakın vade olarak işlem görecek ağustos vadeli endeks kontratının bugün açılışta 120.800 seviyelerinde bulunduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan haziran vadeli endeks kontratında 124.000 seviyesinin direnç, 115.500 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.