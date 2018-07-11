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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 1,1 düşüşle 120.000 puandan açıldı.Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük...

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 1,1 düşüşle 120.000 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 119.975 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 1.375 puan altında 120.000 seviyesinde dengelendi.

Dün gün boyu satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı endeks kontratı, günü yüzde 2,9 azalışla 121.375 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Brüksel'de başlayacak NATO zirvesi ile ABD'de açıklanacak Üretici fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 119.200 seviyesinin destek, 122.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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BISTVİOP
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