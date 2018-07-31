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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yüzde 0,3 düşüşle 119.300 puandan açıldı. Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 119.150 puanı...

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yüzde 0,3 düşüşle 119.300 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 119.150 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 375 puan altında, 119.300 seviyesinde dengelendi.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, günü yüzde 0,27 artışla 119.675 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini kaydetti.

Enflasyon Raporu'nda 2018 ve 2019'a ilişkin enflasyon tahminleri ile TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın iletişiminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 120.900 seviyesinin direnç, 118.200 ve 117.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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