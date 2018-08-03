VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yüzde 0,4 düşüşle 117.700 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.350 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 450 puan altında, 117.700 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 2,76 azalışla 118.150 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 116.500 ve 115.000 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını söyledi.



