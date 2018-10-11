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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 1 değer kaybıyla 118.100 puandan başladı. Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük...

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 1 değer kaybıyla 118.100 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 118.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 1.250 puan altında, 118.100 seviyesinde dengelendi.

Dün, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle dünya borsalarında görülen sert düşüşlere paralel gerileyen endeks kontratı, günü yüzde 2,35 azalışla 119.350 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, dünkü düşüşle birlikte tekrar gündeme gelen oynaklık endeksinin (VIX) seyrinin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 122.500 puanın direnç olarak güçlendiğini ifade eden analistler, 117.200 ve 115.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.

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BISTVİOP
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