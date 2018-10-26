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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yüzde 0,2 değer kaybederek 117.200 puana geriledi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 117.200 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.025 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 275 puan altında, 117.200 seviyesinde dengelendi.

Dün 114.575 puana kadar gerilemesinin ardından gelen alımlarla yükselişe geçen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,69 artışla 117.475 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ekim vadeli endeks kontratında son 3 işlem gününe girildiğini, dolayısıyla oynaklığın yüksek olabileceğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak 3'üncü çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 114.500 seviyesinin destek, 119.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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