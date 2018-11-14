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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 119.200 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 azalışla 119.200 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 119.125 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 575 puan altında, 119.200 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,27 artışla 119.775 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da büyüme ve sanayi üretimi ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti.

İtalya'nın 2019 bütçesini revize etmemesinin ardından Avrupa Birliği yetkililerinden gelecek açıklamalar ile İngiltere'de Kabine'nin gerçekleştireceği Brexit toplantısının, gündemin öne çıkan başlıkları olduğuna değinen analistler, teknik açıdan endeks kontratında 118.000 puanın destek, 120.000 ve 121.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

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