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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 120.700 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 120.700 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 120.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 125 puan altında, 120.700 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,88 artışla 120.825 puandan tamamlamıştı.

Analistler, dün azalan küresel risk iştahı ile negatif seyreden dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, bugün yurt içinde açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi ve işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 118.000 puanın destek, 121.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

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