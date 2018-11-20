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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 121.000 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 azalışla 121.000 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 120.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 425 puan altında, 121.000 seviyesinde dengelendi.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahına karşın pozitif seyreden endeks kontratı, günü yüzde 0,77 artışla 121.425 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD'de dün konut piyasası endeksinin son 4 yılın en büyük düşüşünü kaydetmesinin ardından bugün açıklanacak konut başlangıçları ve inşaat izinleri verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 118.000 puanın destek,121.500 ve 123.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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BISTVİOP
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