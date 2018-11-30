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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 121.200 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 121.200 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 121.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 125 puan altında, 121.200 seviyesinde dengelendi.

Dün pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, 121.700 puanla 10 günün en yüksek seviyesini görmesinin ardından kapanışta yüzde 0,98 artışla 121.325 puan olmuştu.

Analistler, bugün piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan son toplantısına ait toplantı tutanakları ve G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haber ve açıklamalarla yön bulmasını beklediklerini ifade etti.

Bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri ve finansal istikrar raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesi işsizlik ve enflasyon verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 117.200 seviyesinin destek, 121.700 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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