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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 118.300 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 118.300 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 118.175 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 750 puan altında, 118.300 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,43 azalışla 119.050 puandan kapanmıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı 2019 Para ve Kur Politikası Raporu'nun takip edileceğini belirterek, ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını, teknik açıdan endeks kontratında 117.700 puanın destek, 120.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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